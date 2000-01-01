Чернцова (Богушевская) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1870
Рождение ребёнка
1901
Сын: Чернцов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Чернцов Александр Александрович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Чернцов Игорь Александрович
Отец ребёнка: Чернцов Александр Александрович
Рождение ребёнка
16.07.1904
Дочь: Чернцова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Чернцов Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно