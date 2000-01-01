Чернцова (Богушевская) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернцова (Богушевская) Наталья Николаевна

Чернцова (Богушевская) Наталья Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1870

Отец: Богушевский Николай Васильевич

Мать: Богушевская Анна Александровна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Чернцов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Чернцов Александр Александрович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Чернцов Игорь Александрович

Отец ребёнка: Чернцов Александр Александрович

Рождение ребёнка
16.07.1904

Дочь: Чернцова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Чернцов Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернцов Александр Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close