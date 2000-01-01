Чернцов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернцов Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1877

Дата смерти

Около 1940

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Чернцов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Чернцова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Чернцов Игорь Александрович

Мать ребёнка: Чернцова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
16.07.1904

Дочь: Чернцова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Чернцова Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернцова Наталья Николаевна

Смерть
Около 1940
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