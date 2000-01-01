Чернцов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1877
Дата смертиОколо 1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Чернцов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Чернцова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Чернцов Игорь Александрович
Мать ребёнка: Чернцова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
16.07.1904
Дочь: Чернцова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Чернцова Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1940