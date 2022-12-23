Чернцова Татьяна Александровна
женский, родилась 16.07.1904
умерла 1989
ОтецЧернцов Александр Александрович09.04.1877 г.р.
МатьЧернцова (Богушевская) Наталья НиколаевнаПосле 1870 г.р.
Супруги
Богушевский Виктор Александрович18.04.1908 г.р.
Дети
Богушевская Наталья Викторовна04.02.1934 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1934
Дочь: Богушевская Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Богушевский Виктор Александрович
Смерть
1989