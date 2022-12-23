Чернцова Татьяна Александровна 16.07.1904 — найти родственников по фамилии на Familio

Чернцова Татьяна Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 16.07.1904

умерла 1989

Отец
Чернцов Александр Александрович09.04.1877 г.р.
Мать
Чернцова (Богушевская) Наталья НиколаевнаПосле 1870 г.р.
Супруги
Богушевский Виктор Александрович18.04.1908 г.р.
Дети
Богушевская Наталья Викторовна04.02.1934 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1904

Отец: Чернцов Александр Александрович

Мать: Чернцова (Богушевская) Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богушевский Виктор Александрович

Рождение ребёнка
04.02.1934

Дочь: Богушевская Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Богушевский Виктор Александрович

Смерть
1989

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