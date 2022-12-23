Верховская (Богушевская) Надежда Николаевна
женский, родилась 1887
умерла 05.02.1942
МатьБогушевская (Краевская) Анна Александровна29.09.1847 г.р.
ОтецБогушевский Николай Васильевич15.11.1825 г.р.
Супруги
Верховский Павел Васильевич03.02.1884 г.р.
Дети
Верховская Вера Павловна31.07.1901 г.р.
Верховская Надежда Павловна08.03.1909 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.07.1901
Дочь: Верховская Вера Павловна
Отец ребёнка: Верховский Павел Васильевич
Рождение ребёнка
08.03.1909
Дочь: Верховская Надежда Павловна
Отец ребёнка: Верховский Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Верховская Ольга Павловна
Отец ребёнка: Верховский Павел Васильевич
Смерть
05.02.1942