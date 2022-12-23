Верховская (Богушевская) Надежда Николаевна 1887 — найти родственников по фамилии на Familio

Верховская (Богушевская) Надежда Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1887

умерла 05.02.1942

Мать
Богушевская (Краевская) Анна Александровна29.09.1847 г.р.
Отец
Богушевский Николай Васильевич15.11.1825 г.р.
Супруги
Верховский Павел Васильевич03.02.1884 г.р.
Дети
Верховская Вера Павловна31.07.1901 г.р.
Верховская Надежда Павловна08.03.1909 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Богушевский Николай Васильевич

Мать: Богушевская (Краевская) Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верховский Павел Васильевич

Рождение ребёнка
31.07.1901

Дочь: Верховская Вера Павловна

Отец ребёнка: Верховский Павел Васильевич

Рождение ребёнка
08.03.1909

Дочь: Верховская Надежда Павловна

Отец ребёнка: Верховский Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Верховская Ольга Павловна

Отец ребёнка: Верховский Павел Васильевич

Смерть
05.02.1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.