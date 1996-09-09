Верховская (Богушевская) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховская (Богушевская) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

05.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Богушевский Николай Васильевич

Мать: Богушевская Анна Александровна

Рождение ребёнка
31.07.1901

Дочь: Верховская Вера Павловна

Отец ребёнка: Верховский Павел Васильевич

Рождение ребёнка
08.03.1909

Дочь: Верховская Надежда Павловна

Отец ребёнка: Верховский Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Верховская Ольга Павловна

Отец ребёнка: Верховский Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верховский Павел Васильевич

Смерть
05.02.1942
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