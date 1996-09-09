Верховская (Богушевская) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти05.02.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
31.07.1901
Дочь: Верховская Вера Павловна
Отец ребёнка: Верховский Павел Васильевич
Рождение ребёнка
08.03.1909
Дочь: Верховская Надежда Павловна
Отец ребёнка: Верховский Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Верховская Ольга Павловна
Отец ребёнка: Верховский Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.1942