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Верховский Павел Васильевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

03.02.1884

Дата смерти

18.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1884

Отец: Верховский Василий Парфениевич

Мать: Верховская Ольга Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
31.07.1901

Дочь: Верховская Вера Павловна

Мать ребёнка: Верховская Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
08.03.1909

Дочь: Верховская Надежда Павловна

Мать ребёнка: Верховская Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Верховская Ольга Павловна

Мать ребёнка: Верховская Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верховская Надежда Николаевна

Смерть
18.01.1942
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