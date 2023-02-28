Верховский Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.02.1884
Дата смерти18.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1884
Рождение ребёнка
31.07.1901
Дочь: Верховская Вера Павловна
Мать ребёнка: Верховская Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
08.03.1909
Дочь: Верховская Надежда Павловна
Мать ребёнка: Верховская Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Верховская Ольга Павловна
Мать ребёнка: Верховская Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1942