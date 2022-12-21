Верховская (Краевская) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховская (Краевская) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

10.01.1920

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Краевский Александр Иванович

Мать: Краевская (Соколовская) Анна Павловна

Рождение ребёнка
После 1870

Сын: Верховский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Верховский Василий Парфениевич

Бракосочетание
20.08.1872

Муж: Верховский Василий Парфениевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь 1 военного Павловского училища, Санкт-Петербург.
Рождение ребёнка
25.04.1878

Дочь: Верховская Александра Васильевна

Отец ребёнка: Верховский Василий Парфениевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.09.1880

Сын: Верховский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Верховский Василий Парфениевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.02.1884

Сын: Верховский Павел Васильевич

Отец ребёнка: Верховский Василий Парфениевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.10.1887

Дочь: Карамышева (Верховская) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Верховский Василий Парфениевич

Рождение ребёнка
28.12.1891

Сын: Верховский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Верховский Василий Парфениевич

Рождение ребёнка
16.10.1895

Сын: Верховский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Верховский Василий Парфениевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
10.01.1920
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рак желудка.

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