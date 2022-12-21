Верховская (Краевская) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти10.01.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
После 1870
Сын: Верховский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Верховский Василий Парфениевич
Бракосочетание
20.08.1872
Церковь 1 военного Павловского училища, Санкт-Петербург.
Рождение ребёнка
25.04.1878
Дочь: Верховская Александра Васильевна
Отец ребёнка: Верховский Василий Парфениевич
Рождение ребёнка
19.09.1880
Сын: Верховский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Верховский Василий Парфениевич
Рождение ребёнка
03.02.1884
Сын: Верховский Павел Васильевич
Отец ребёнка: Верховский Василий Парфениевич
Рождение ребёнка
12.10.1887
Дочь: Карамышева (Верховская) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Верховский Василий Парфениевич
Рождение ребёнка
28.12.1891
Сын: Верховский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Верховский Василий Парфениевич
Рождение ребёнка
16.10.1895
Сын: Верховский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Верховский Василий Парфениевич
Смерть
10.01.1920
Рак желудка.