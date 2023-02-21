Карамышева (Верховская) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1887
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1887
Бракосочетание
14.02.1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА СПб. Ф.19. О.127. Д.1661
Рождение ребёнка
11.12.1905
Сын: Карамышев Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Карамышев Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Карамышева Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Карамышев Владимир Дмитриевич
Смерть
1943