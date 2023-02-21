Карамышева (Верховская) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карамышева (Верховская) Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1887

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1887

Отец: Верховский Василий Парфениевич

Мать: Верховская Ольга Александровна

Бракосочетание
14.02.1905

Муж: Карамышев Владимир Дмитриевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА СПб. Ф.19. О.127. Д.1661
Рождение ребёнка
11.12.1905

Сын: Карамышев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Карамышев Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Карамышева Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Карамышев Владимир Дмитриевич

Смерть
1943
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