Верховский Василий Парфениевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1838
Дата смерти05.05.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1870
Сын: Верховский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна
Бракосочетание
20.08.1872
Церковь 1 военного Павловского училища, Санкт-Петербург.
Рождение ребёнка
25.04.1878
Дочь: Верховская Александра Васильевна
Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна
Рождение ребёнка
19.09.1880
Сын: Верховский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна
Рождение ребёнка
03.02.1884
Сын: Верховский Павел Васильевич
Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна
Рождение ребёнка
12.10.1887
Дочь: Карамышева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна
Рождение ребёнка
28.12.1891
Сын: Верховский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна
Рождение ребёнка
16.10.1895
Сын: Верховский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна
Смерть
05.05.1901
Похоронен: Новодевичий монастырь, Санкт-Петербург.