Краевский Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1847
Дочь: Богушевская Анна Александровна
Мать ребёнка: Краевская Анна Павловна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Краевский Михаил Александрович
Мать ребёнка: Краевская Анна Павловна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Верховская Ольга Александровна
Мать ребёнка: Краевская Анна Павловна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Краевский Павел Александрович
Мать ребёнка: Краевская Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краевская Анна Павловна
Смерть
Неизвестно