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Краевский Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1847

Дочь: Богушевская Анна Александровна

Мать ребёнка: Краевская Анна Павловна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Краевский Михаил Александрович

Мать ребёнка: Краевская Анна Павловна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Верховская Ольга Александровна

Мать ребёнка: Краевская Анна Павловна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Краевский Павел Александрович

Мать ребёнка: Краевская Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краевская Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
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