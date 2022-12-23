Богушевский Александр Николаевич 07.08.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Богушевский Александр Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 07.08.1877

умер Неизвестно

Мать
Богушевская (Краевская) Анна Александровна29.09.1847 г.р.
Отец
Богушевский Николай Васильевич15.11.1825 г.р.
Супруги
Богушевская (Глинка) Дарья Ивановна18.04.1875 г.р.
Дети
Богушевская Анна Александровна1900 г.р.
Богушевский Александр АлександровичПосле 1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1877

Отец: Богушевский Николай Васильевич

Мать: Богушевская (Краевская) Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богушевская (Глинка) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Богушевская Анна Александровна

Мать ребёнка: Богушевская (Глинка) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
После 1900

Сын: Богушевский Александр Александрович

Мать ребёнка: Богушевская (Глинка) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
18.04.1908

Сын: Богушевский Николай Александрович

Мать ребёнка: Богушевская (Глинка) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
18.04.1908

Сын: Богушевский Виктор Александрович

Мать ребёнка: Богушевская (Глинка) Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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