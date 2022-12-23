Богушевский Александр Николаевич
мужской, родился 07.08.1877
умер Неизвестно
МатьБогушевская (Краевская) Анна Александровна29.09.1847 г.р.
ОтецБогушевский Николай Васильевич15.11.1825 г.р.
Супруги
Богушевская (Глинка) Дарья Ивановна18.04.1875 г.р.
Дети
Богушевская Анна Александровна1900 г.р.
Богушевский Александр АлександровичПосле 1900 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1877
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Богушевская Анна Александровна
Мать ребёнка: Богушевская (Глинка) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
После 1900
Сын: Богушевский Александр Александрович
Мать ребёнка: Богушевская (Глинка) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
18.04.1908
Сын: Богушевский Николай Александрович
Мать ребёнка: Богушевская (Глинка) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
18.04.1908
Сын: Богушевский Виктор Александрович
Мать ребёнка: Богушевская (Глинка) Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно