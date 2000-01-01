Богушевский Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1877
Рождение ребёнка
После 1900
Сын: Богушевский Александр Александрович
Мать ребёнка: Богушевская Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Богушевская Анна Александровна
Мать ребёнка: Богушевская Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
18.04.1908
Сын: Богушевский Николай Александрович
Мать ребёнка: Богушевская Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
18.04.1908
Сын: Богушевский Виктор Александрович
Мать ребёнка: Богушевская Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно