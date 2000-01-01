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Богушевский Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1877

Отец: Богушевский Николай Васильевич

Мать: Богушевская Анна Александровна

Рождение ребёнка
После 1900

Сын: Богушевский Александр Александрович

Мать ребёнка: Богушевская Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Богушевская Анна Александровна

Мать ребёнка: Богушевская Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
18.04.1908

Сын: Богушевский Николай Александрович

Мать ребёнка: Богушевская Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
18.04.1908

Сын: Богушевский Виктор Александрович

Мать ребёнка: Богушевская Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богушевская Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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