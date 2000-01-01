Богушевская (Глинка) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1875
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1900
Сын: Богушевский Александр Александрович
Отец ребёнка: Богушевский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Богушевская Анна Александровна
Отец ребёнка: Богушевский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
18.04.1908
Сын: Богушевский Николай Александрович
Отец ребёнка: Богушевский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
18.04.1908
Сын: Богушевский Виктор Александрович
Отец ребёнка: Богушевский Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918