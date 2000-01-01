Богушевская (Глинка) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богушевская (Глинка) Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1875

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1900

Сын: Богушевский Александр Александрович

Отец ребёнка: Богушевский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Богушевская Анна Александровна

Отец ребёнка: Богушевский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
18.04.1908

Сын: Богушевский Николай Александрович

Отец ребёнка: Богушевский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
18.04.1908

Сын: Богушевский Виктор Александрович

Отец ребёнка: Богушевский Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богушевский Александр Николаевич

Смерть
1918
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