Машков Иван Амплиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Машков Амплий Иванович
Мать: Машкова София Никитична
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Долгова Неонилла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1840
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Машкова Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Буравлева Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Машкова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
13.10.1855
Дочь: Машкова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Машкова Неонилла Георгиевна
Рождение ребёнка
22.02.1858
Сын: Машков Иван Иванович
Мать ребёнка: Машкова Неонилла Георгиевна
Рождение ребёнка
13.08.1859
Дочь: Машкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Машкова Неонилла Георгиевна
Рождение ребёнка
19.03.1862
Мать ребёнка: Машкова Неонилла Георгиевна
Рождение ребёнка
09.11.1864
Дочь: Машкова Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Машкова Неонилла Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно