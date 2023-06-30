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Машков Иван Амплиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Машков Амплий Иванович

Мать: Машкова София Никитична

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Долгова Неонилла Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Машков Максим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Машкова Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Буравлева Степанида Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Машкова Параскева Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1855

Дочь: Машкова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Машкова Неонилла Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.02.1858

Сын: Машков Иван Иванович

Мать ребёнка: Машкова Неонилла Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.08.1859

Дочь: Машкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Машкова Неонилла Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.03.1862

Сын: Машков Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Машкова Неонилла Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.11.1864

Дочь: Машкова Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Машкова Неонилла Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машкова Неонилла Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машкова Василиса Никитична

Смерть
Неизвестно
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