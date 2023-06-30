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Машкова София Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Машков Матвей Амплиевич

Отец ребёнка: Машков Амплий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Машков Иван Амплиевич

Отец ребёнка: Машков Амплий Иванович

Рождение ребёнка
Около 25.08.1812

Дочь: Макеева Евдокия Амплиевна

Отец ребёнка: Машков Амплий Иванович

Рождение ребёнка
Около 17.03.1813

Дочь: Машкова Евдокия Амплиевна

Отец ребёнка: Машков Амплий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Машков Афиноген Амплиевич

Отец ребёнка: Машков Амплий Иванович

Рождение ребёнка
14.02.1817

Сын: Машков Лев Амплиевич

Отец ребёнка: Машков Амплий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.06.1819

Сын: Машков Кирилл Амплиевич

Отец ребёнка: Машков Амплий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.08.1821

Сын: Машков Илларион Амплиевич

Отец ребёнка: Машков Амплий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.11.1823

Дочь: Макушина Степанида Амплиевна

Отец ребёнка: Машков Амплий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машков Амплий Иванович

Смерть
Неизвестно
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