Машкова София Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Машков Амплий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Машков Амплий Иванович
Рождение ребёнка
Около 25.08.1812
Дочь: Макеева Евдокия Амплиевна
Отец ребёнка: Машков Амплий Иванович
Рождение ребёнка
Около 17.03.1813
Дочь: Машкова Евдокия Амплиевна
Отец ребёнка: Машков Амплий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Машков Афиноген Амплиевич
Отец ребёнка: Машков Амплий Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1817
Сын: Машков Лев Амплиевич
Отец ребёнка: Машков Амплий Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1819
Отец ребёнка: Машков Амплий Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1821
Сын: Машков Илларион Амплиевич
Отец ребёнка: Машков Амплий Иванович
Рождение ребёнка
17.11.1823
Дочь: Макушина Степанида Амплиевна
Отец ребёнка: Машков Амплий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно