Машков Амплий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778 или 1788
Дата смерти11.10.1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Машкова София Никитична
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Машкова София Никитична
Рождение ребёнка
Около 25.08.1812
Дочь: Макеева Евдокия Амплиевна
Мать ребёнка: Машкова София Никитична
Рождение ребёнка
Около 17.03.1813
Дочь: Машкова Евдокия Амплиевна
Мать ребёнка: Машкова София Никитична
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Машков Афиноген Амплиевич
Мать ребёнка: Машкова София Никитична
Рождение ребёнка
14.02.1817
Сын: Машков Лев Амплиевич
Мать ребёнка: Машкова София Никитична
Рождение ребёнка
06.06.1819
Мать ребёнка: Машкова София Никитична
Рождение ребёнка
03.08.1821
Сын: Машков Илларион Амплиевич
Мать ребёнка: Машкова София Никитична
Рождение ребёнка
17.11.1823
Дочь: Макушина Степанида Амплиевна
Мать ребёнка: Машкова София Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Машкова София Никитична
Смерть
11.10.1859