Машков Афиноген Амплиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Машков Амплий Иванович
Мать: Машкова София Никитична
Рождение ребёнка
14.07.1845
Сын: Машков Евлампий Афиногенович
Мать ребёнка: Машкова Мария Моисеевна
Рождение ребёнка
19.02.1852
Дочь: Машкова Евдокия Афиногеновна
Мать ребёнка: Машкова Мария Моисеевна
Рождение ребёнка
31.12.1853
Сын: Машков Федор Афиногенович
Мать ребёнка: Машкова Мария Моисеевна
Рождение ребёнка
15.05.1855
Дочь: Машкова Елена Афиногеновна
Мать ребёнка: Машкова Мария Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Машкова Мария Моисеевна
Смерть
Неизвестно