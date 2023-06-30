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Машков Афиноген Амплиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Машков Амплий Иванович

Мать: Машкова София Никитична

Рождение ребёнка
14.07.1845

Сын: Машков Евлампий Афиногенович

Мать ребёнка: Машкова Мария Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.02.1852

Дочь: Машкова Евдокия Афиногеновна

Мать ребёнка: Машкова Мария Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.12.1853

Сын: Машков Федор Афиногенович

Мать ребёнка: Машкова Мария Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.05.1855

Дочь: Машкова Елена Афиногеновна

Мать ребёнка: Машкова Мария Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машкова Мария Моисеевна

Смерть
Неизвестно