Машкова Мария Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.07.1845
Сын: Машков Евлампий Афиногенович
Отец ребёнка: Машков Афиноген Амплиевич
Рождение ребёнка
19.02.1852
Дочь: Машкова Евдокия Афиногеновна
Отец ребёнка: Машков Афиноген Амплиевич
Рождение ребёнка
31.12.1853
Сын: Машков Федор Афиногенович
Отец ребёнка: Машков Афиноген Амплиевич
Рождение ребёнка
15.05.1855
Дочь: Машкова Елена Афиногеновна
Отец ребёнка: Машков Афиноген Амплиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно