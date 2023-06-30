Машкова Мария Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машкова Мария Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1845

Сын: Машков Евлампий Афиногенович

Отец ребёнка: Машков Афиноген Амплиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.02.1852

Дочь: Машкова Евдокия Афиногеновна

Отец ребёнка: Машков Афиноген Амплиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.12.1853

Сын: Машков Федор Афиногенович

Отец ребёнка: Машков Афиноген Амплиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.05.1855

Дочь: Машкова Елена Афиногеновна

Отец ребёнка: Машков Афиноген Амплиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машков Афиноген Амплиевич

Смерть
Неизвестно
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