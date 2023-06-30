Машкова Неонилла Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машкова Неонилла Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1855

Дочь: Машкова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Машков Иван Амплиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.02.1858

Сын: Машков Иван Иванович

Отец ребёнка: Машков Иван Амплиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.08.1859

Дочь: Машкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Машков Иван Амплиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.03.1862

Сын: Машков Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Машков Иван Амплиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.11.1864

Дочь: Машкова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Машков Иван Амплиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машков Иван Амплиевич

Смерть
Неизвестно
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