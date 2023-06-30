Машкова Неонилла Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.10.1855
Дочь: Машкова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Машков Иван Амплиевич
Рождение ребёнка
22.02.1858
Сын: Машков Иван Иванович
Отец ребёнка: Машков Иван Амплиевич
Рождение ребёнка
13.08.1859
Дочь: Машкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Машков Иван Амплиевич
Рождение ребёнка
19.03.1862
Отец ребёнка: Машков Иван Амплиевич
Рождение ребёнка
09.11.1864
Дочь: Машкова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Машков Иван Амплиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно