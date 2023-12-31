Буравлева (Машкова) Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Машков Иван Амплиевич
Бракосочетание
11.11.1866
Рождение ребёнка
23.03.1868
Сын: Буравлев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Буравлев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1872
Сын: Буравлев Сидор Михайлович
Отец ребёнка: Буравлев Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно