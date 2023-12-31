Буравлева (Машкова) Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буравлева (Машкова) Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Машков Иван Амплиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1866

Муж: Буравлев Михаил Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.03.1868

Сын: Буравлев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Буравлев Михаил Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.05.1872

Сын: Буравлев Сидор Михайлович

Отец ребёнка: Буравлев Михаил Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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