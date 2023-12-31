Буравлев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Буравлев Иван Федотович
Бракосочетание
11.11.1866
Рождение ребёнка
23.03.1868
Сын: Буравлев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Буравлева Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
13.05.1872
Сын: Буравлев Сидор Михайлович
Мать ребёнка: Буравлева Степанида Ивановна
Смерть
Неизвестно