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Буравлев Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Буравлев Иван Федотович

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1866

Жена: Буравлева Степанида Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.03.1868

Сын: Буравлев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Буравлева Степанида Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.05.1872

Сын: Буравлев Сидор Михайлович

Мать ребёнка: Буравлева Степанида Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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