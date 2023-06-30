Долгова (Машкова) Неонилла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Машков Иван Амплиевич
Бракосочетание
09.11.1855
Рождение ребёнка
23.10.1856
Отец ребёнка: Долгов Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
22.12.1858
Дочь: Долгова Ульяна Митрофановна
Отец ребёнка: Долгов Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
29.10.1860
Сын: Долгов Дмитрий Митрофанович
Отец ребёнка: Долгов Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
26.01.1863
Сын: Долгов Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Долгов Митрофан Григорьевич
Смерть
Неизвестно