Долгова (Машкова) Неонилла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова (Машкова) Неонилла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Машков Иван Амплиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1855

Муж: Долгов Митрофан Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.10.1856

Сын: Долгов Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Долгов Митрофан Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.12.1858

Дочь: Долгова Ульяна Митрофановна

Отец ребёнка: Долгов Митрофан Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.10.1860

Сын: Долгов Дмитрий Митрофанович

Отец ребёнка: Долгов Митрофан Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.01.1863

Сын: Долгов Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Долгов Митрофан Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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