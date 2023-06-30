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Долгов Митрофан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Долгов Григорий Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1855

Жена: Долгова Неонилла Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.10.1856

Сын: Долгов Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Долгова Неонилла Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.12.1858

Дочь: Долгова Ульяна Митрофановна

Мать ребёнка: Долгова Неонилла Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.10.1860

Сын: Долгов Дмитрий Митрофанович

Мать ребёнка: Долгова Неонилла Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.01.1863

Сын: Долгов Василий Митрофанович

Мать ребёнка: Долгова Неонилла Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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