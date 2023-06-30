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Долгов Григорий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Долгов Степан Петрович

Мать: Долгова Ксения Марковна

Рождение ребёнка
17.01.1823

Сын: Долгов Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Долгова Мария Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Долгов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Долгова Мария Александровна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Долгов Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Долгова Мария Александровна

Бракосочетание
20.10.1837

Жена: Долгова Мария Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Долгов Митрофан Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно