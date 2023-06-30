Долгов Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Долгов Степан Петрович
Мать: Долгова Ксения Марковна
Рождение ребёнка
17.01.1823
Мать ребёнка: Долгова Мария Александровна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Долгов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Долгова Мария Александровна
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Долгов Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Долгова Мария Александровна
Бракосочетание
20.10.1837
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Долгов Митрофан Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно