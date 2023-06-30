Долгова Ксения Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Ксения Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 или 1784 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Долгов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Долгов Степан Петрович

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Долгов Степан Степанович

Отец ребёнка: Долгов Степан Петрович

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Долгов Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Долгов Степан Степанович

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Долгов Федор Степанович

Отец ребёнка: Долгов Степан Степанович

Рождение ребёнка
Около 15.10.1811

Сын: Долгов Андрей Степанович

Отец ребёнка: Долгов Степан Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 13.09.1814

Сын: Долгов Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Долгов Степан Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Долгов Никита Степанович

Отец ребёнка: Долгов Степан Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Степан Петрович

Смерть
Неизвестно
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