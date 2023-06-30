Долгова Ксения Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Долгов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Долгов Степан Петрович
Рождение ребёнка
Около 1805
Отец ребёнка: Долгов Степан Петрович
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Долгов Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Долгов Степан Степанович
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Долгов Степан Степанович
Рождение ребёнка
Около 15.10.1811
Отец ребёнка: Долгов Степан Петрович
Рождение ребёнка
Около 13.09.1814
Сын: Долгов Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Долгов Степан Петрович
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Долгов Степан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно