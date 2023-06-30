Долгова (Лыгорева) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Лыгорев Александр Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1823
Отец ребёнка: Долгов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Долгов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Долгов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Долгов Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Долгов Григорий Степанович
Бракосочетание
20.10.1837
Смерть
Неизвестно