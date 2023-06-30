Долгова (Лыгорева) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова (Лыгорева) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Лыгорев Александр Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1823

Сын: Долгов Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Долгов Григорий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Долгов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Долгов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Долгов Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Долгов Григорий Степанович

Бракосочетание
20.10.1837

Муж: Долгов Григорий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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