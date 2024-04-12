Долгов Ефим Григорьевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1823
Рождение ребёнка
Около 1844
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Долгова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
06.11.1852
Дочь: Долгова Матрона Ефимовна
Мать ребёнка: Долгова Параскева Филатовна
Рождение ребёнка
03.04.1854
Мать ребёнка: Долгова Параскева Филатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно