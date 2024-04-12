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Долгов Ефим Григорьевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

17.01.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1823

Отец: Долгов Григорий Степанович

Мать: Долгова Мария Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Долгов Евгений Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Долгова Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1852

Дочь: Долгова Матрона Ефимовна

Мать ребёнка: Долгова Параскева Филатовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.04.1854

Сын: Долгов Иосиф Ефимович

Мать ребёнка: Долгова Параскева Филатовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Параскева Филатовна

Смерть
Неизвестно
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