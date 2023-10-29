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Долгов Евгений Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Долгов Ефим Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1862

Жена: Долгова Феодосия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Долгов Тимофей Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1865

Сын: Долгов Тимофей Евгеньевич

Мать ребёнка: Долгова Феодосия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.10.1866

Сын: Долгов Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Долгова Феодосия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1869

Дочь: Долгова Евдокия Евгеньевна

Мать ребёнка: Долгова Феодосия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.12.1870

Дочь: Долгова Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Долгова Феодосия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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