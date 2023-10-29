Долгов Евгений Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Долгов Ефим Григорьевич
Бракосочетание
26.01.1862
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Долгов Тимофей Евгеньевич
Рождение ребёнка
15.02.1865
Сын: Долгов Тимофей Евгеньевич
Мать ребёнка: Долгова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
11.10.1866
Мать ребёнка: Долгова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
01.03.1869
Дочь: Долгова Евдокия Евгеньевна
Мать ребёнка: Долгова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
14.12.1870
Дочь: Долгова Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Долгова Феодосия Васильевна
Смерть
Неизвестно