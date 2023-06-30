Долгова Параскева Филатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1852
Дочь: Долгова Матрона Ефимовна
Отец ребёнка: Долгов Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
03.04.1854
Отец ребёнка: Долгов Ефим Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно