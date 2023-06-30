Долгова Параскева Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Параскева Филатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1852

Дочь: Долгова Матрона Ефимовна

Отец ребёнка: Долгов Ефим Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.04.1854

Сын: Долгов Иосиф Ефимович

Отец ребёнка: Долгов Ефим Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Ефим Григорьевич

Смерть
Неизвестно