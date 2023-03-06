Городилов Василий Авраамов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Городилова Христина
Рождение ребёнка
1723
Сын: Городилов Ефрем Васильевич
Мать ребёнка: Городилова Христина
Рождение ребёнка
1724
Сын: Городилов Моисей Васильевич
Мать ребёнка: Городилова Христина
Рождение ребёнка
1725
Сын: Городилов Моисей Васильевич
Мать ребёнка: Городилова Христина
Рождение ребёнка
1734
Сын: Городилов Савелий Васильевич
Мать ребёнка: Городилова Христина
Смерть
Неизвестно