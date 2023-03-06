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Городилов Василий Авраамов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Городилов Авраам Павлович

Мать: Городилова Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городилова Христина

Рождение ребёнка
1723

Сын: Городилов Ефрем Васильевич

Мать ребёнка: Городилова Христина

Рождение ребёнка
1724

Сын: Городилов Моисей Васильевич

Мать ребёнка: Городилова Христина

Рождение ребёнка
1725

Сын: Городилов Моисей Васильевич

Мать ребёнка: Городилова Христина

Рождение ребёнка
1734

Сын: Городилов Савелий Васильевич

Мать ребёнка: Городилова Христина

Смерть
Неизвестно

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