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Городилов Савелий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1728

Дочь: (Городилова) Елена Савельевна

Мать ребёнка: Городилова (Кропачева) Васса Ивановна

Рождение
1734

Отец: Городилов Василий Авраамов

Мать: Городилова Христина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городилова (Кропачева) Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Городилова) Мавра Савельевна

Мать ребёнка: Городилова (Кропачева) Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Городилов Василий Савельев

Мать ребёнка: Городилова (Кропачева) Васса Ивановна

Смерть
Неизвестно

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