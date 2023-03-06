Городилов Савелий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1728
Дочь: (Городилова) Елена Савельевна
Мать ребёнка: Городилова (Кропачева) Васса Ивановна
Рождение
1734
Отец: Городилов Василий Авраамов
Мать: Городилова Христина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Городилова) Мавра Савельевна
Мать ребёнка: Городилова (Кропачева) Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Городилов Василий Савельев
Мать ребёнка: Городилова (Кропачева) Васса Ивановна
Смерть
Неизвестно