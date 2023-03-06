Городилова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городилова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Городилова) Феврония Авраамова

Отец ребёнка: Городилов Авраам Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городилов Петр Авраамов

Отец ребёнка: Городилов Авраам Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городилов Авраам Павлович

Рождение ребёнка
1695

Сын: Городилов Василий Авраамов

Отец ребёнка: Городилов Авраам Павлович

Смерть
Неизвестно

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