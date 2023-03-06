Городилова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Городилова) Феврония Авраамова
Отец ребёнка: Городилов Авраам Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Городилов Авраам Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1695
Сын: Городилов Василий Авраамов
Отец ребёнка: Городилов Авраам Павлович
Смерть
Неизвестно