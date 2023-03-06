Городилов Авраам Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смерти1744
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Городилов Павел Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Городилова) Феврония Авраамова
Мать ребёнка: Городилова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Городилова Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1695
Сын: Городилов Василий Авраамов
Мать ребёнка: Городилова Ирина Ивановна
Смерть
1744