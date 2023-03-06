Городилов Авраам Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГородилов Авраам Павлович

Городилов Авраам Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

1744

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Городилов Павел Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Городилова) Феврония Авраамова

Мать ребёнка: Городилова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городилов Петр Авраамов

Мать ребёнка: Городилова Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городилова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1695

Сын: Городилов Василий Авраамов

Мать ребёнка: Городилова Ирина Ивановна

Смерть
1744

Мы используем куки для улучшения работы сайта.