Городилова Христина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1723
Сын: Городилов Ефрем Васильевич
Отец ребёнка: Городилов Василий Авраамов
Рождение ребёнка
1724
Сын: Городилов Моисей Васильевич
Отец ребёнка: Городилов Василий Авраамов
Рождение ребёнка
1725
Сын: Городилов Моисей Васильевич
Отец ребёнка: Городилов Василий Авраамов
Рождение ребёнка
1734
Сын: Городилов Савелий Васильевич
Отец ребёнка: Городилов Василий Авраамов
Смерть
Неизвестно