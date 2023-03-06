Городилова Христина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городилова Христина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городилов Василий Авраамов

Рождение ребёнка
1723

Сын: Городилов Ефрем Васильевич

Отец ребёнка: Городилов Василий Авраамов

Рождение ребёнка
1724

Сын: Городилов Моисей Васильевич

Отец ребёнка: Городилов Василий Авраамов

Рождение ребёнка
1725

Сын: Городилов Моисей Васильевич

Отец ребёнка: Городилов Василий Авраамов

Рождение ребёнка
1734

Сын: Городилов Савелий Васильевич

Отец ребёнка: Городилов Василий Авраамов

Смерть
Неизвестно

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