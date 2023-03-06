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Городилов Моисей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Городилов Василий Авраамов

Мать: Городилова Христина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городилова (Семакова) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Городилов Кондратий Моисеевич

Мать ребёнка: Городилова (Семакова) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Городилов Михайло Моисеевич

Мать ребёнка: Городилова (Семакова) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Городилова) Ирина Моисевна

Мать ребёнка: Городилова (Семакова) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Городилова) Макрида Моисевна

Мать ребёнка: Городилова (Семакова) Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно

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