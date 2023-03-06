Городилов Моисей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Городилов Василий Авраамов
Мать: Городилова Христина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Сын: Городилов Кондратий Моисеевич
Мать ребёнка: Городилова (Семакова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Городилов Михайло Моисеевич
Мать ребёнка: Городилова (Семакова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Городилова) Ирина Моисевна
Мать ребёнка: Городилова (Семакова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Городилова) Макрида Моисевна
Мать ребёнка: Городилова (Семакова) Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно