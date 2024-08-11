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Федор Иванов

Место рождения

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Иван Никитин

Мать: не указана

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Лигостаева) Дарья Никифорова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Моисей Федоров

Мать ребёнка: (Лигостаева) Дарья Никифорова

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Кожевникова Авдотья Федорова

Мать ребёнка: (Лигостаева) Дарья Никифорова

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Иона Федоров

Мать ребёнка: (Лигостаева) Дарья Никифорова

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Бумажнова) Акулина Федорова

Мать ребёнка: (Лигостаева) Дарья Никифорова

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1751

Сын: Крюков Федот Федорович

Мать ребёнка: (Лигостаева) Дарья Никифорова

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1754

Сын: Семион Федоров

Мать ребёнка: (Лигостаева) Дарья Никифорова

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1756

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: (Лигостаева) Дарья Никифорова

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Богданова Татьяна Федорова

Мать ребёнка: (Лигостаева) Дарья Никифорова

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1759

Сын: Федор Федоров

Мать ребёнка: (Лигостаева) Дарья Никифорова

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: (Лигостаева) Дарья Никифорова

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Смерть
Неизвестно

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