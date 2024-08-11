Федор Иванов
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Иван Никитин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Сын: Моисей Федоров
Мать ребёнка: (Лигостаева) Дарья Никифорова
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Кожевникова Авдотья Федорова
Мать ребёнка: (Лигостаева) Дарья Никифорова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Иона Федоров
Мать ребёнка: (Лигостаева) Дарья Никифорова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Бумажнова) Акулина Федорова
Мать ребёнка: (Лигостаева) Дарья Никифорова
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: (Лигостаева) Дарья Никифорова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Семион Федоров
Мать ребёнка: (Лигостаева) Дарья Никифорова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: (Лигостаева) Дарья Никифорова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Богданова Татьяна Федорова
Мать ребёнка: (Лигостаева) Дарья Никифорова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Федор Федоров
Мать ребёнка: (Лигостаева) Дарья Никифорова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: (Лигостаева) Дарья Никифорова
Смерть
Неизвестно