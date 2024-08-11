Иона Федоров
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Афонасьева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Александр
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Анисим
Мать ребёнка: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно