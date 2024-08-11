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Иона Федоров

Место рождения

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Федор Иванов

Мать: (Лигостаева) Дарья Никифорова

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Афонасьева

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Анна Иванова

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1777

Сын: Александр

Мать ребёнка: Анна Иванова

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1782

Сын: Анисим

Мать ребёнка: Анна Иванова

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Смерть
Неизвестно

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