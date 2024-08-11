(Лигостаева) Дарья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лигостаева) Дарья Никифорова

Место рождения

Калужская область, сельцо Бесово

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Лигостаев Никифор Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Иванов

Рождение ребёнка
1744

Сын: Моисей Федоров

Отец ребёнка: Федор Иванов

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Кожевникова Авдотья Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Иона Федоров

Отец ребёнка: Федор Иванов

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Бумажнова) Акулина Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1751

Сын: Крюков Федот Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванов

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1754

Сын: Семион Федоров

Отец ребёнка: Федор Иванов

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1756

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Иванов

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Богданова Татьяна Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1759

Сын: Федор Федоров

Отец ребёнка: Федор Иванов

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Федор Иванов

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Смерть
Неизвестно

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