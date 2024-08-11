(Лигостаева) Дарья Никифорова
Место рожденияКалужская область, сельцо Бесово
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Лигостаев Никифор Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1744
Сын: Моисей Федоров
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Кожевникова Авдотья Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1748
Сын: Иона Федоров
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Бумажнова) Акулина Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1754
Сын: Семион Федоров
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1756
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Богданова Татьяна Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1759
Сын: Федор Федоров
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Федор Иванов
Смерть
Неизвестно