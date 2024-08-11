Моисей Федоров
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Митрофанова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Авдотья Митрофанова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Авдотья Митрофанова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иван
Мать ребёнка: Авдотья Митрофанова
Смерть
Неизвестно