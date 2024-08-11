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Моисей Федоров

Место рождения

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1729 г.р.

Мать

1728 г.р.

Жена

1743 г.р.

Дети

1766 г.р.
1769 г.р.
1771 г.р.

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Федор Иванов

Мать: (Лигостаева) Дарья Никифорова

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Митрофанова

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Авдотья Митрофанова

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Авдотья Митрофанова

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1771

Сын: Иван

Мать ребёнка: Авдотья Митрофанова

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Смерть
Неизвестно

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