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Крюков Федот Федорович

Место рождения

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд

Дата рождения

1751

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Федор Иванов

Мать: (Лигостаева) Дарья Никифорова

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Гришенцова (Крюкова) Анна Федотовна

Мать ребёнка: Крюкова Ефросинья Архиповна

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Пушкина (Крюкова) Татьяна Федотовна

Мать ребёнка: Крюкова Ефросинья Архиповна

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Крюкова) Домна

Мать ребёнка: Крюкова Ефросинья Архиповна

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1779

Сын: Крюков Севастьян

Мать ребёнка: Крюкова Ефросинья Архиповна

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1783

Сын: Крюков Григорий Федотович

Мать ребёнка: Крюкова Ефросинья Архиповна

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1785

Сын: Крюков Петр Федотович

Мать ребёнка: Крюкова Ефросинья Архиповна

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Смерть
1818

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