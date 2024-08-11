Крюков Федот Федорович
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Гришенцова (Крюкова) Анна Федотовна
Мать ребёнка: Крюкова Ефросинья Архиповна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Пушкина (Крюкова) Татьяна Федотовна
Мать ребёнка: Крюкова Ефросинья Архиповна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Крюкова) Домна
Мать ребёнка: Крюкова Ефросинья Архиповна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Крюков Севастьян
Мать ребёнка: Крюкова Ефросинья Архиповна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Крюков Григорий Федотович
Мать ребёнка: Крюкова Ефросинья Архиповна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Крюкова Ефросинья Архиповна
Смерть
1818