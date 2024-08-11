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Крюкова Ефросинья Архиповна

Место рождения

Калужская область, деревня Поросячья

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Гришенцова (Крюкова) Анна Федотовна

Отец ребёнка: Крюков Федот Федорович

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Пушкина (Крюкова) Татьяна Федотовна

Отец ребёнка: Крюков Федот Федорович

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Крюкова) Домна

Отец ребёнка: Крюков Федот Федорович

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1779

Сын: Крюков Севастьян

Отец ребёнка: Крюков Федот Федорович

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1783

Сын: Крюков Григорий Федотович

Отец ребёнка: Крюков Федот Федорович

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1785

Сын: Крюков Петр Федотович

Отец ребёнка: Крюков Федот Федорович

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Смерть
Неизвестно

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