Крюкова Ефросинья Архиповна
Место рожденияКалужская область, деревня Поросячья
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Гришенцова (Крюкова) Анна Федотовна
Отец ребёнка: Крюков Федот Федорович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Пушкина (Крюкова) Татьяна Федотовна
Отец ребёнка: Крюков Федот Федорович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Крюкова) Домна
Отец ребёнка: Крюков Федот Федорович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Крюков Севастьян
Отец ребёнка: Крюков Федот Федорович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Крюков Григорий Федотович
Отец ребёнка: Крюков Федот Федорович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Крюков Федот Федорович
Смерть
Неизвестно