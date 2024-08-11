Иван Федоров
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Андреева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Авдотья Андреева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Никита Иванов
Мать ребёнка: Авдотья Андреева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Моисей Иванов
Мать ребёнка: Авдотья Андреева
Смерть
Неизвестно