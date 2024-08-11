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Иван Федоров

Место рождения

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Федор Иванов

Мать: (Лигостаева) Дарья Никифорова

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Андреева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Авдотья Андреева

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1779

Сын: Никита Иванов

Мать ребёнка: Авдотья Андреева

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1781

Сын: Моисей Иванов

Мать ребёнка: Авдотья Андреева

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Смерть
Неизвестно

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