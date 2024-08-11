Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

Место рождения

Калужская область, Калуга

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

1774 г.р.
1777 г.р.
1782 г.р.

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иона Федоров

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Иона Федоров

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1777

Сын: Александр

Отец ребёнка: Иона Федоров

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Рождение ребёнка
1782

Сын: Анисим

Отец ребёнка: Иона Федоров

Павлова, Мосурская волость, Мосальский уезд
Смерть
Неизвестно

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