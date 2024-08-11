Анна Иванова
Место рожденияКалужская область, Калуга
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иона Федоров
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Иона Федоров
Рождение ребёнка
1777
Сын: Александр
Отец ребёнка: Иона Федоров
Рождение ребёнка
1782
Сын: Анисим
Отец ребёнка: Иона Федоров
Смерть
Неизвестно