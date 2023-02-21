Соколов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиМежду 1834 и 1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евлампия Григорьевна
Мать ребёнка: Соколова Глафира Петровна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Соколова Глафира Петровна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Соколов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Соколова Глафира Петровна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Соколова Глафира Петровна
Рождение ребёнка
19.09.1821
Сын: Поспелов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Соколова Глафира Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
Между 1834 и 1838