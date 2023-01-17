Поспелов Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения19.09.1821
Дата смерти21.03.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1821
Рождение ребёнка
1850
Сын: Поспелов Александр Иванович
Мать ребёнка: Поспелова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Поспелов Николай Иванович
Мать ребёнка: Поспелова Елена Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.1910