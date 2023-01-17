Поспелов Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоспелов Иван Григорьевич

Поспелов Иван Григорьевич

avatar

Место рождения

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

19.09.1821

Дата смерти

21.03.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1821

Отец: Соколов Григорий Иванович

Мать: Соколова Глафира Петровна

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Поспелов Александр Иванович

Мать ребёнка: Поспелова Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Поспелов Николай Иванович

Мать ребёнка: Поспелова Елена Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей
Место жительства
Неизвестно
Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поспелова Елена Сергеевна

Смерть
21.03.1910
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close