Поспелова Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поспелова Елена Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Поспелов Александр Иванович

Отец ребёнка: Поспелов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1864

Сын: Поспелов Николай Иванович

Отец ребёнка: Поспелов Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поспелов Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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