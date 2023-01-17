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Соколова Глафира Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евлампия Григорьевна

Отец ребёнка: Соколов Григорий Иванович

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1812

Сын: Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Соколов Григорий Иванович

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Соколов Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Соколов Григорий Иванович

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Соколов Григорий Иванович

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1821

Сын: Поспелов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Соколов Григорий Иванович

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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