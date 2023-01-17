Соколова Глафира Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евлампия Григорьевна
Отец ребёнка: Соколов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Соколов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Соколов Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Соколов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Соколов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1821
Сын: Поспелов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Соколов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно