Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Григорьевич

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Место рождения

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Соколов Григорий Иванович

Мать: Соколова Глафира Петровна

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Смерть
Неизвестно
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