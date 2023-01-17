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Евлампия Григорьевна
Евлампия Григорьевна
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Место рождения
Кузьмино
, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Дата рождения
1810
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Соколов Григорий Иванович
1773 г.р.
Мать
Соколова Глафира Петровна
1773 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец:
Соколов Григорий Иванович
Мать:
Соколова Глафира Петровна
Кузьмино
, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Смерть
Неизвестно
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