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Соколов Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Соколов Григорий Иванович

Мать: Соколова Глафира Петровна

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Образование
С Неизвестно по 1838
Кострома, город Кострома, Костромская область
Костромская духовная семинария
Работа или профессия
С 1861 по 1866
Листье, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Священник Воскресенской церкви с. Листье
Смерть
Неизвестно

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