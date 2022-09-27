Соколов Дмитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Образование
С Неизвестно по 1838
Кострома, город Кострома, Костромская область
Костромская духовная семинария
Работа или профессия
С 1861 по 1866
Листье, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Священник Воскресенской церкви с. Листье
Смерть
Неизвестно