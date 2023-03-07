Шихов Фёдор Луппович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Шихов Лупий Антонович
Мать: Шихова Катерина Савинова
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Шихова Ирина Антонова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Шихова Ирина Антонова
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Шихова Ирина Антонова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Шихова Дарья Гурьянова
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Шихова Дарья Гурьянова
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Шихова Дарья Гурьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Дарья Гурьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Ирина Антонова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1827