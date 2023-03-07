Шихов Фёдор Луппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихов Фёдор Луппович

Шихов Фёдор Луппович

avatar

Место рождения

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1762

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Шихов Лупий Антонович

Мать: Шихова Катерина Савинова

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1783

Сын: Шихов Семён Фёдорович

Мать ребёнка: Шихова Ирина Антонова

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Шихова Ирина Антонова

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Шихов Самсон Фёдорович

Мать ребёнка: Шихова Ирина Антонова

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Шихова Дарья Гурьянова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Шихов Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Шихова Дарья Гурьянова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Шихов Тимофей Фёдорович

Мать ребёнка: Шихова Дарья Гурьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Дарья Гурьянова

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Ирина Антонова

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1827
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close