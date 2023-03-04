Шихова (Лобастова) Катерина Савинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Лобастова) Катерина Савинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Спаская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Лупий Антонович

Шиховская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Шихова) Варвара Лупповна

Отец ребёнка: Шихов Лупий Антонович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Шихов Филип Луппович

Отец ребёнка: Шихов Лупий Антонович

Шиховская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1758

Сын: Шихов Федот Луппович

Отец ребёнка: Шихов Лупий Антонович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Шихов Гаврил Луппович

Отец ребёнка: Шихов Лупий Антонович

Шиховская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Шихов Фёдор Луппович

Отец ребёнка: Шихов Лупий Антонович

Шиховская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1766

Сын: Шихов Иван Луппович

Отец ребёнка: Шихов Лупий Антонович

Шиховская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764

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