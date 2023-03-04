Шихова (Лобастова) Катерина Савинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Спаская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Шихова) Варвара Лупповна
Отец ребёнка: Шихов Лупий Антонович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Шихов Филип Луппович
Отец ребёнка: Шихов Лупий Антонович
Рождение ребёнка
08.02.1758
Сын: Шихов Федот Луппович
Отец ребёнка: Шихов Лупий Антонович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Шихов Лупий Антонович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Шихов Фёдор Луппович
Отец ребёнка: Шихов Лупий Антонович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Шихов Иван Луппович
Отец ребёнка: Шихов Лупий Антонович
Смерть
После 1764